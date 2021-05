Ha chiuso oggi l’unità operativa di Medicina Covid dell’ospedale Pugliese Ciaccio

Ha chiuso oggi il reparto di Medicina Covid dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Un’unità operativa assai specializzata e importante (LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI), insieme agli altri reparti dell’ospedale così come del Policlinico Mater Domini, nella lotta in prima linea al Coronavirus.

La notizia ha avuto la conferma ufficiale del primario, il direttore Carmelo Pintaudi e della direzione sanitaria del Pugliese: trasferiti oggi gli ultimi pazienti al reparto di Malattie Infettive, sotto la guida del direttore Lucio Cosco (QUI IL VIAGGIO ALL’INTERNO DEL REPARTO).

Sono 25 oggi, in base ai dati appena confermati dalla Regione Calabria, i ricoverati a Malattie Infettive al Pugliese. Nessun ricovero in terapia intensiva. Sette invece i ricoverati per Covid al Policlinico Mater Domini dove vi sono anche 4 pazienti in terapia intensiva.