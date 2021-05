Non può fare la seconda dose di vaccino perché è domenica e il Centro è chiuso

La data del richiamo del vaccino anti Covid è segnata in rosso sul calendario. E’ il 30 maggio 2021, oggi. Una data attesa perché significa chiudere un cerchio e riprendere a vivere, seppur con le dovute precauzioni, una vita normale. Avrà pensato sicuramente questo S.S., quando stamattina si è messo in auto per recarsi a Soverato e ricevere la seconda del Pfizer.

Peccato, però, che è domenica e il centro vaccinale è chiuso perché domenica. Una fatto che il signor S.S. ci ha voluto segnalare con un pizzico di amarezza per non aver potuto completare il suo iter vaccinale.