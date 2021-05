Incuria e Abbandono. La segnalazione dei fedeli della Parrocchia di San Pio X.

Sono giunte in redazione alcune immagini che fotografano lo stato di incuria e di sporcizia che da giorni dilaga nei pressi della Parrocchia di San Pio X di Catanzaro. Alcuni fedeli, infatti, hanno scattato con i propri smartphone alcune fotografie che mostrano lo stato di abbandono, trascuratezza e di sporcizia nelle aree latistanti le strade che portano alla Chiesa.

Circostanza che rende impossibile parcheggiare in modo adeguato le autovetture in prossimità del luogo di culto e che rende pericoloso anche il semplice raggiungimento pedonale lungo i marciapiedi della zona: le estremità dei viali di accesso sono occupate, infatti, da rami, erbacce, spazzatura di vario genere e alta sterpaglia, recando danno, disagio e repentaglio.

Non solo: proprio di fronte l’ingresso della Chiesa sono presenti accumuli di indumenti che sono stati accatastati a seguito probabilmente dello svuotamento dei cassoni presenti per la raccolta di generi di abbigliamento da destinare alle persone meno abbienti.

Ci auguriamo – dicono i fedeli – che chi di dovere possa provvedere con urgenza alla pulizia di dette aree e alla rimozione dei rifiuti in modo da rendere decoroso e salubre l’ambiente circostante la nostra Parrocchia.