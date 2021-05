Nicola Irto ritira la sua candidatura alle regionali

Fin troppo generoso. Stefano Graziano ed Enrico Letta lo avevano già insignito del Gran Premio della generosità quando aveva, appena dieci giorni fa, accettato il cimento delle primarie, cercando di scalfire la ferrea e sdegnosa indifferenza esibita da Luigi De Magistris. Nulla da fare. Deluso dal respingimento da parte del principale destinatario della proposta di un voto preventivo interno a una colazione allargata del centro sinistra, avvilito dall’incerta accoglienza che la sua disponibilità a una candidatura per nulla agevole ha ricevuto anche all’interno delle mura amiche, Nicola Irto ha annunciato il ritiro della sua candidatura. Lo ha fatto in posizione privilegiata, scegliendo un mezzo a diffusione nazionale, ovvero l’edizione on line odierna de l’Espresso, in una intervista rilasciata alla firma di punta del settimanale diretto da Marco Damilano, Susanna Turco che nell’edizione cartacea da ieri in edicola ha invece privilegiato, col titolo “Io sono vaga”, la disanima dell’ascesa incontrollabile di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Il titolo dell’intervista sull’Espresso dice già tutto: “Nicola Irto sbatte la porta e accusa: ‘Non mi candido più a governatore: il Pd è in mano ai feudi e non staremo zitti e buoni’”. Della sua decisone Irto ha già informato il segretario del partito Enrico Letta, al quale chiede “di trovare una soluzione per non continuare a svilire la dignità degli elettori e dei militanti del Pd in Calabria”.

La presa di posizione del giovane consigliere regionale, 39 anni e già consistente esperienza politica regionale, getta naturalmente scompiglio nella già fragile navicella pre elettorale del PD e del centrosinistra calabrese. Navicella, a dire, il vero, il cui ponte si era andato infoltendo con l’arrembaggio, anche questo inatteso, di Ernesto Magorno, sindaco di Diamante e senatore di Italia Viva, che con qualche ora di anticipo aveva annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione. Senza peraltro neanche specificare se intenda o meno passare attraverso la prova delle primarie, alle quali si era già iscritta, anche qui con annuncio improvviso e forse improvvido, la sottosegretaria M5S Dalila Nesci. Insomma, l’aspirazione a governatore della Calabria sembra suscitare molto più appetiti di quanto possa offrire al momento la tavola, o il tavolo se si preferisce, del centrosinistra. Mentre dalla parte di De Magistris non sembrano arrivare tentennamenti. Anzi, sempre ieri, è stata la consorte catanzarese dell’ex magistrato, a esporsi per la prima volta in pubblico su Facebook, giustamente e naturalmente incensandone qualità e meriti.

L’intervista completa è sul sito de l’Espresso. Qui preme riportare la plastica definizione che Irto dà delle correnti che imperterrite dilaniano il corpo del Partito democratico soprattutto a livello locale, nonostante i buoni propositi di Letta: “Dobbiamo intenderci su cosa siano le correnti: sono forze che, come strumento di occupazione del partito, per sopravvivere e auto-perpetuarsi hanno la necessità di controllare e dividere le realtà territoriali, in uno scambio reciproco di servigi che trova il suo ancoraggio nell’interesse personale e non nella crescita collettiva. Ecco cosa è accaduto: queste forze, che sono sempre alla ricerca di feudatari, hanno tentato di indebolire il progetto politico della Calabria, con atteggiamenti e messaggi ambigui, trasversali”. Seguita dalla sua diagnosi sullo stato del partito in Calabria: “Servirà un percorso che vada oltre elezioni, e che investa anche sui giovani. Non ci sono solo i notabili, ma anche una leva che è impegnata già oggi, anche se viene vista come fumo negli occhi da chi pensa che il partito sia solo uno strumento per fare carriera. Bisogna celebrare congressi, aprire a un confronto forte, intercettare e avere idee.

C’è uno scollamento completo col territorio. È anche un Pd commissariato: in Calabria sono commissariate tre federazioni su cinque, oltre alla regione. Si aspettano i congressi da molti anni”. Irto chiama i capi corrente “Feudatari”. Qualche anno fa Fabrizio Barca li nominò “capibastone” e successe il finimondo. Ci si abitua a tutto.