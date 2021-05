Prefettura, autovelox sulla Ss106 nella sola corsia direzione Catanzaro – Crotone

La Prefettura di Catanzaro ha voluto effettuare una rivalutazione complessiva per individuare i tratti di strada in cui installare gli autovelox nella provincia di Catanzaro. Un aggiornamento, che annulla le vecchie disposizioni, e che stabilisce che sulla Ss106 ionica al km 194+225 nel Comune di Simeri Crichi, il dispositivo che misura la velocità sarà installato nella sola corsia di marcia in direzione Catanzaro – Crotone e non in entrambe come stabilito prima.