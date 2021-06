Il Consiglio Comunale dà il via libera al rendiconto 2020

Approvato ieri, lunedì 31 maggio, in consiglio comunale, il rendiconto 2020 con un risultato di amministrazione di circa 19mila euro di avanzo. Approvate inoltre una serie di variazioni per iscrivere a bilancio fondi importanti per il benessere socio economico del piccolo centro.

Il sindaco Vincenzo Marino ha inteso inoltre soffermandosi sulla costituzione del consorzio Ato e sui buoni risultati della raccolta differenziata. Breve informativa inoltre sulla stabilità dei conti, sull’aumento dei positivi e sulle prossime iniziative amministrative. Assente la minoranza dal civico consesso.