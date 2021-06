Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonio Turi insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Nella suggestiva cornice della Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro, nella mattinata odierna il Prefetto della provincia di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, alla presenza delle massime Autorità, ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a uomini e donne ai quali sono state riconosciute “benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”

Tra gli insigniti del titolo di “Cavaliere” dell’OMRI, il dott. Antonio Turi, primo dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Catanzaro, al quale l’onorificenza è stata consegnata dal Prefetto, accompagnato dal Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro.

Il dott. Turi, originario della provincia di Cosenza, 47 anni, coniugato con due figli, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1992, vincitore del concorso per Vice Commissari della Polizia di Stato.

Durante la sua carriera, nelle Questure di Torino, Firenze, Reggio Emilia, Vibo Valentia, ha ricoperto svariati incarichi, presso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Immigrazione e Commissariati distaccati di P.S.

Nel 2013 assume l’incarico di Capo della Sezione Operativa della D.I.A. di Catanzaro, competente sulle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, coordinando complesse attività d’indagine sulla criminalità organizzata e predisponendo proposte per l’applicazione di misure di prevenzione. Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, dal giugno 2019, dirige la Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro.

E’ stato impiegato in numerosi servizi di ordine pubblico in diverse città italiane, predisposti in occasione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ha ricevuto numerosi premi, Encomi e Lodi, per l’attività operativa di natura investigativa e di indagini patrimoniali. Al dott. Turi i complimenti del Questore e dei colleghi per il meritato e prestigioso riconoscimento.