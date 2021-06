LaCalabriacherema torna a riunirsi per discutere su temi di rilevanza sociale

Sono riprese le attività in presenza per l’Associazione LaCalabriacherema nella nuova sede di Catanzaro via Marsico 26.

Si è discusso dei temi principali che stanno a cuore all’associazione, tra i quali l’ambiente, la cultura e la sensibilizzazione della comunità al risveglio dei valori sociali. Con l’occasione hanno aderito al progetto dell’associazione un nutrito numero di nuovi iscritti che daranno più energia alle attività in cantiere.

Nel corso dell’incontro il presidente Salvatore Cuffaro ha illustrato le finalità e ripercorso brevemente la molteplicità di iniziative intraprese nel corso degli anni, sottolineando che la vera mission è sempre stata e deve essere quella di rimanere al servizio della Calabria, soprattutto nel momento storico in cui ci troviamo.

Giorgio Arcuri, in rappresentanza dei nuovi associati, ha sottolineato come all’interno dell’associazione vi sia una grande ricchezza di pensiero ed ha espresso vivo interesse verso le azioni messe in campo da Lacalabriacherema su tutto il territorio regionale.

Diversi sono stati gli interventi sui temi di rilevanza sociale dei partecipanti, Roberto Rizza, Francesco Chirillo, Antonio Puleo, Antonio Talarico, Danilo Sorrenti e Domenico Totino.

Nei prossimi giorni il Presidente Cuffaro convocherà una prima assemblea per concordare le iniziative da intraprendere e fissare gli obiettivi del 2021, forte anche del contributo dei nuovi ingressi.