Pontili, il Consiglio di Stato accoglie l’istanza della Navylos

Istanza accolta e discussione in camera di consiglio fissata per l’1 luglio. Così ha deciso il Consiglio di Stato rispetto al ricorso presentato dalla Navylos S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro contro il Comune di Catanzaro non costituito in giudizio per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale riguardante l’estensione della concessione demaniale marittima.