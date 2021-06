Con cerimonia breve, sobria e solenne è stato celebrata anche a Catanzaro anche a Catanzaro la Festa della Repubblica. Settantacinque anni fa come oggi gli italiani con un referendum popolare bocciavano la monarchia e davano inizio all’era repubblicana. L’iniziativa catanzarese si è tenuto in piazza Matteotti nei pressi del Monumento ai Caduti di Piazza Matteotti nel rispetto delle stringenti misure di contenimento impartite in materia di contrasto alla pandemia.

Due i momenti principali: l’Alzabandiera con inno nazionale e la deposizione della corona davanti al monumento da parte del prefetto Maria Teresa Cucinotta, accompagnata dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Gen. B. Andrea Paterna.

Foto 4 di 4







Al termine lo stesso prefetto ha letto il messaggio del Capo dello Stato. Hanno preso parte alla cerimonia le autorità civili militari e religiose. In alto il video con alcuni momenti e le dichiarazioni di alcuni dei presenti.