Niente uniforme durante le festività per il personale in congedo. La protesta di alcune associazioni dell’Arma

“A margine della cerimonia per il 2 giugno che si è svolta questa mattina in piazza Matteotti – alcune associazioni dell’Arma dei Carabiniei hanno inteso segnalare che il nuovo regolamento sull’uso delle uniformi di fatto impedisce al personale in congedo o della riserva di indossare la divisa durante le festività nazionali, come il 2 giugno o il 4 novembre, non dando la possibilità in tal modo, attraverso l’ uniforme, di manifestare in pieno il proprio attaccamento alla Patria e alle Istituzioni”.