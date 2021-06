Dall’inno di Mameli al tributo per internati nel lager: il 2 giugno a Cropani

Dall’inno di Mameli al tributo per internati nel lager passando per le parole solenni degli amministratori.

Cropani non dimentica il 75esimo anniversario della Repubblica. Ieri, nello spazio adiacente monumento ai caduti, si è tenuta la manifestazione del 2 Giugno ripercorrendo il lungo filo della memoria tra la guerra e la pandemia.

Il primo cittadino Raffaele Mercurio ha parlato di “memoria che si fa impegno per un futuro migliore partendo dal passato come monito per non ripetere gli stessi errori”. Durante la cerimonia, commosso è stato il ricordo di chi ha conosciuto i lager nazisti e di chi ha difeso l’Italia nel secondo conflitto bellico: Massimino Guzzetti, Sebastiano Ligarò, Michele Logozzo, Francesco Froio.