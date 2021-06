Percorrono corso Mazzini arrabbiati, delusi, amareggiati e preoccupati. Sono i lavoratori della Domus Aurea che, stamattina, si sono dati appuntamento nel centro storico della città per difendere il loro diritto al lavoro e tutelare un’eccellenza della sanità, così come scritto nei cartelloni che i lavoratori tenevano in mano con cui s’appellano alla triade commissariale dell’Asp di Catanzaro.