Si ribalta alla guida della sua utilitaria. Macchina distrutta, lei finisce in ospedale

Una donna di 58 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale che si è verificato a Catanzaro in via Argento, sulla vecchia strada che collega il centro storico al quartiere Siano, non lontano dal tribunale.

La donna ha perso il controllo della utilitaria che stava guidando una Citroen C3 e che si è ribaltata dopo aver urtato un altra auto in sosta.

Ingenti, come si vede dalla foto, i danni al mezzo. La conducente è stata estratta dalla macchina e trasportata in ospedale con una autombulanza da personale del 118 prontamente accorso. Al momento non se ne conoscono le condizioni della ferita che comunque era cosciente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno materialmente estratto la donna e hanno messo in sicurezza la zona e la polizia locale. Il tratto, mentre scriviamo, è interdetto al traffico in entrambe le direzioni.