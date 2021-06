I carabinieri della stazione di Maida hanno rinvenuto poche ore fa il furgone rubato nella notte tra mercoledì e giovedì in località Giovino. Il furgone era in uso ai gestori del lido Jonio , ma la proprietà è di un altro imprenditore, Franco Sia, titolare di una ditta di distribuzione alimentare. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.