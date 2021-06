Sottosegretario Pucciarelli: da Reggimento Sirio lavoro puntuale e prezioso

“Sono onorata di essere qui perché ho l’occasione di ringraziarvi pubblicamente per l’eccellente lavoro che svolgete quotidianamente con professionalità, in Patria e all’estero, per il bene del Paese e dei suoi cittadini. Con il vostro puntuale e prezioso operato contribuite fortemente ad incrementare il prestigio dell’Aviazione dell’Esercito italiano e delle Forze armate”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso della sua visita nella sede del 2° Reggimento Aviazione Esercito “Sirio” a Lamezia Terme.

“Nel corso degli anni – ha aggiunto Pucciarelli – questo Reggimento ha preso parte a importanti operazioni ed esercitazioni, sia in ambito nazionale che internazionale, e ha concorso alla salvaguardia della vita umana intervenendo con numerose missioni di volo anche a supporto del Dipartimento della Protezione Civile. Un impegno che avete assicurato anche nel corso di questa emergenza sanitaria che ha visto le vostre unità di volo impegnate nelle attività di ricezione, stoccaggio e distribuzione alla Protezione Civile Regionale dei dispositivi di protezione individuale”.

“Attività importanti – ha sostenuto ancora il sottosegretario – che si sono aggiunte alla realizzazione del Drive Through Difesa di Catanzaro Sala e del Drive Through di Lamezia Terme, tuttora attivi e funzionanti ininterrottamente da circa 7 mesi grazie proprio al personale del secondo Reggimento. Sono certa che saprete dimostrarvi sempre all’altezza dei compiti che sarete chiamati a svolgere, facendo onore alle tradizioni di valore e all’impegno dei colleghi che vi hanno preceduto. Rinnovo al comandante Bianchi e a tutti gli uomini e alle donne di questo prestigioso Reggimento il mio sentito ringraziamento”