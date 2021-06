Covid, bollettino Regione: 76 nuovi casi positivi, 203 guariti

Nuovo bollettino con i dati regionali sull’emergenza epidemiologica di Covid-19, diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria. Situazione in netto miglioramento: ieri sono stati effettuati 2486 tamponi, di questi sono risultati positivi 76 pazienti. Ma aumenta il numero di nuovi guariti che oggi sono 203 , ma purtroppo si registrano ancora due morti. Sono 207 le persone ricoverati in ospedale oltre ai 14 pazienti che si trovano in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 8976.