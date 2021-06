Nomina avvocato Grande, la soddisfazione del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro esprime il più vivo compiacimento per la nomina a Presidente dell’Associazione Diritto di difesa dell’avvocato Francesco Grande. L’associazione- presieduta da Antonello Talerico – che vanta al suo interno moltissimi e prestigiosi avvocati del foro cittadino, da anni svolge un’intensa attività formativa e propulsiva a favore di tutta la classe forense, distinguendosi sempre per l’attualità e il grandissimo interesse degli spunti offerti, delle riflessioni suscitate e dei momenti di confronto organizzati. L’avvocato Grande, professionista di elevato spessore umano e professionale, senz’altro, saprà proseguire nel solco dei suoi predecessori, potendosi avvalere dello stesso direttivo che ha condiviso con l’ex presidente Costabile la guida dell’associazione.

A tutti i componenti del direttivo, al segretario Piccinini, al tesoriere, Punturiero, al vicepresidente Talarico, giungano gli auguri del

Coa, insieme a quelli particolari per il presidente Grande, di proficuo lavoro per un’altra stagione di rinnovato entusiasmo in un momento topico per l’avvocatura intera, a causa delle moltissime criticità che è costretta a sopportare per l’avversa congiuntura economia e anche a motivo della drammatica emergenza sanitaria in atto.