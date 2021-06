La fontana di piazza Matteotti sporca e con un solo zampillo in azione

Era stata inaugurata in pompa magna lo scorso 6 giugno 2015, la fontana di piazza Matteotti. “L’opera, illuminata in maniera suggestiva di sera – si leggeva in un comunicato di quei giorni da parte del Comune – rappresenta l’ultimo tassello che impreziosisce l’area dopo il complessivo intervento di riqualificazione che l’ha finalmente restituita alla città in tutta la sua bellezza. Uno spazio che, nelle intenzioni del suo ideatore, il prof. Franco Zagari, rappresenta non solo il luogo della rimembranza, ma anche quello della socializzazione per tutte le fasce di età”.

Oggi la fontana si presenta così: un solo zampillo in azione e sporca. Tanto sporca. E la rabbia cresce sui social: tanti i cittadini che ne segnalano l’abbandono, evidenziando la scarsa attenzione per il decoro urbano.