Corsi: Ma Sergio Abramo è ancora sindaco di Catanzaro?

Ma Sergio Abramo è ancora sindaco di Catanzaro? Perdiamo 180 milioni di euro per la realizzazione del collegamento rapido Catanzaro Lido-aeroporto di Lamezia Terme e lui si limita a dire che non ha alcun ruolo nella vicenda. Ma dice sul serio? Ma siamo su Scherzi a parte? Il sindaco di una Città che perde un finanziamento così importante non può dire queste cose, offendendo l’intelligenza dei cittadini che lo hanno eletto. La sua replica alla senatrice Granato è come al solito piena di bugie. Come fa a dire di non sapere nulla, quando nel 2016 ha partecipato ad un incontro sulla materia con il sindaco di Lamezia Terme Mascaro e con gli assessori regionali Musmanno e Russo? E’ quanto si legge in una nota stampa del consigliere comunale Jonni Corsi.

In un pomposo comunicato stampa, Abramo scriveva testualmente: “Ridurre a soli 20’ i tempi di percorrenza in treno da Catanzaro a Lamezia Terme Centrale, senza “saltare” le stazioni intermedie di Nicastro e Sambiase. Un collegamento rapido che favorisca l’interscambio tra le due grandi Città dell’istmo e, soprattutto, le comunicazioni veloci con i nodi aeroportuale, ferroviario e autostradale. E’ questo il progetto a cui stanno lavorando i sindaci delle due Città dell’istmo, Sergio Abramo e Paolo Mascaro, assieme alla Regione Calabria. Lo scopo è quello di fornire a Trenitalia gli strumenti per velocizzare una linea che, per i suoi insopportabili tempi di percorrenza, rischia di diventare un inutile ramo secco. L’idea progettuale è stata esaminata alla Cittadella Regionale nel corso di un incontro avuto dai due sindaci (assistiti dai rispettivi staff tecnici) con gli assessori Roberto Musmanno (infrastrutture) e Francesco Russo (logistica e trasporti).”

Davvero Abramo non sapeva niente? E se lui era non informato, perché chi lo ha sempre accompagnato nel percorso artistico-amministrativo, l’altro pezzo del duetto Mimmo Tallini non ha provveduto ad informarlo? Forse perché erano sempre impegnati alla spartizione, di strutture, di assessorati, di partecipate dove mettere a sedere, così come si stendono al sole, le mezzecalze? Ma non è questo l’aspetto che più ci inquieta e ci fa chiedere se Catanzaro ha ancora un sindaco in carica. La cosa scandalosa è che il sindaco fa capire di non essere interessato e che la notizia della bocciatura del progetto Catanzaro Lido-aeroporto non gli fa nè caldo nè freddo. Lo stesso sentimento da ibrido politico di Forza Italia che rappresenta in città, insieme ai suoi satelliti, la storia del male in politica, quella caratterizzazione in negativo di questo centrodestra.

Il lassismo di Abramo sta uccidendo la città. Ci sta capitando di tutto e lui non reagisce. Se non se la sente di guidare il Comune fino alla scadenza, si dimetta. Farà più bella figura e non farà più danni alla Città.