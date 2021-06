Lab32 lancia il contest Brand Cz32

Lab32 avvia il contest BRAND CZ32, primo progetto dell’Associazione non profit catanzarese nel contesto del Marketing del territorio, una delle quattro aree

progettuali insieme a Formazione, Imprenditoria e Riqualificazione urbana e sociale.

Lab 32 conferma di essere un laboratorio indipendente di idee ed azione al servizio di Catanzaro e della collettività, vista la sequenza di iniziative pensate e strutturate con la finalità di legittimare il ruolo centrale del capoluogo calabrese. Dopo “l’Inspiration Day”, progetto che conta su un panel di professionisti del mondo

della strategia e progettazione in ambito urbanistico che ha l’obiettivo di produrre il masterplan Catanzaro 2032, ed il Mentoring Program”, pensato per supportare i giovani nelle proprie scelte formative e professionali, lab32 attiva il contest BRAND CZ32 per sostenere l’economia turistica e le potenzialità del territorio e per generare un forte senso di appartenenza e orgoglio da parte dei Catanzaresi.

Lo step iniziale della proposta generale sarà, quindi, quello di individuare i principali punti di forza e debolezza di Catanzaro, per poi identificare i valori cardine del territorio ed i temi che renderanno riconoscibile la città agli occhi di un potenziale visitatore da qui al 2032. È richiesta una proposta creativa di comunicazione composta da brand manifesto, logo e payoff, in grado di esprimere pienamente la radice culturale del capoluogo calabrese e di aumentarne l’awareness.

Il contest, rivolto ai nati o residenti nella provincia di Catanzaro, è aperto a tutti i maggiorenni con spirito creativo e che abbiano voglia di mettersi in gioco con la

possibilità di partecipare singolarmente o in gruppo. Possono partecipare persone provenienti da regioni diverse, a condizione che ci sia la presenza di un/una catanzarese all’interno del team partecipante. La partecipazione è a titolo gratuito, senza alcuna quota d’iscrizione, e le proposte dovranno essere inviate entro il 14 Luglio 2021. Il contest si concluderà a fine luglio e le proposte ricevute saranno valutate da una giuria tecnica che verrà comunicata nelle prossime settimane e composta da associati lab32 e professionisti esterni all’associazione del settore pubblicitario e marketing.

Il vincitore (singolo o team) del contest BRAND CZ32 si aggiudicherà il premio di 4.000 euro e sarà proclamato durante il “lab32 Future”, happening tra associati e sostenitori di lab32 al momento previsto ad Agosto, da confermare in considerazione delle misure anti-covid.

Altre informazioni su lab32project.com/brandcz32

“Uno degli aspetti più significativi del contest BRAND CZ32 è da individuare nella modalità di partecipazione estesa a tutti, senza restrizioni ad ambiti professionali, poiché riteniamo che le buone idee possano arrivare anche dai non addetti al settore, conferendo al contest quel carattere inclusivo che costituisce uno dei tratti più peculiari della missione di lab32” dichiara Amalia Nicotera – Advance advertising & strategy AdTech Manager SKY e membro del Comitato di Sviluppo di lab32.

“Crediamo fortemente che il marketing del territorio sia sempre più strategico per la promozione di qualsiasi città” – continua Amalia Nicotera – “e nei prossimi mesi

lanceremo un nuovo contest sulle bellezze della nostra terra, per supportare lo storytelling di Catanzaro da qui al 2032”. “Il premio economico, reso possibile grazie allo spontaneo contributo dei sostenitori dell’associazione, rappresenta l’ulteriore conferma dell’impegno di lab32 per Catanzaro e per chi vive la città con impegno e amore” dichiara Pierluigi Monteverdi, coordinatore

del Comitato di Sviluppo lab32.