Magisano ammesso al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”

Anche il Comune di Magisano è stato ammesso, fonte ministeriale, al finanziamento del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”.

La misura prevede un cospicuo finanziamento per i seguenti ambiti: bilancio, contabilità, gestione personale e riscossione tributi; acquisti e appalti pubblici.

“Continuiamo a lavorare alacremente per il bene della nostra amata comunità”, si legge in una nota stampa del paese presilano, rappresentato da primo cittadino Fiore Tozzo.

L’intento è quello di accorciare le distanze tra amministrati e amministratori.