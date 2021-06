Pontili e diportisti, tutto incerto fino alla sentenza del Consiglio di Stato

Si è concluso in modo interlocutorio l’incontro tenuto a Palazzo De Nobili tra l’Amministrazione comunale di Catanzaro e le due associazioni di diportisti, Amici del Porto e Porto Aperto, che l’avevano sollecitato. All’incontro in Sala Giunta, durato all’incirca una novantina di minuti, hanno presenziato per tutto il tempo l’assessore al Patrimonio Alessandra Lobello, il dirigente protempore per gli affari del porto Antonino Ferraiolo e il dirigente delle Grandi Opere Giovanni Laganà come supporto tecnico. Verso la fine ha partecipato anche il sindaco Sergio Abramo, mentre è stato sempre presente il consigliere Sergio Costanzo, che per ultimo aveva sollecitato una soluzione anche temporanea in grado di salvare la stagione estiva dal punto di vista particolare dei diportisti. I quali, da proprietari e beneficiari del loro bene, le barche, si trovano effettivamente sospesi senza avere allo stato molte possibilità se non quella di trasferire i loro natanti su altri moli vicini, si fa per dire. È difficile muoversi con tranquillità nel labirinto di norme e di disposizioni che impedisce loro di usufruire di un servizio che ritenevano ormai essere nella loro disponibilità.

L’amministrazione appare bloccata tra la decisione del giudice penale e quello amministrativo. Sui pontili liberati dalla Navylos il Comune non può agire perlomeno fino al giorno della sentenza del Consiglio di Stato prevista per il primo luglio che entrerà nel merito e dalla quale si dovrà partire operativamente. Una proposta che hanno avanzato i diportisti è stata quella di montare provvisoriamente pontili in altra zona del porto non interessata dal bando. Il sindaco si è impegnato ad esplorare questa possibilità, per dire il vero già portata all’attenzione della Capitaneria che aveva risposto picche. Nessuno ha poi insistito, per cui è bene ritentare con maggiore lena e vigore, cosa che verrà esperita nei prossimi giorni. A quel punto si dovrà anche stabilire, qualora questi pontili provvisori si possano allestire, attraverso quali vie si procederà al montaggio, se affidarlo alle due ditte Navolos e Bay What che hanno vinto i due nuovi bandi, oppure se dovrà occuparsene Catanzaroservizi secondo l’atto di indirizzo approvato all’unanimità in una seduta del Consiglio comunale.

“Non mi piace alimentare false speranze, mi piace risposte certe, e risolvere le situazioni in maniera definitiva – ha detto a Catanzaroinforma l’assessore Lobello al termine della riunione -. Ora si tratta anche di capire se in qualche modo si può anticipare la sentenza del Consiglio di Stato, cosa oggettivamente difficoltosa, e agire in ogni caso in conformità a quella. Da parte del Comune non si può fare altro che essere pronti, dal momento in cui lo specchio d’acqua sarà libero, a non fare passare un solo giorno senza operare per il pieno svolgimento dell’attività diportistica, senza accumulare ulteriori responsabilità politiche, prima nel liberare lo specchio d’acqua, e successivamente predisporre i nuovi pontili. Da parte mia posso solo raccomandare alla parte politica, compresi i consiglieri comunali, di non alimentare false speranze anche per non confondere ulteriormente l’opinione pubblica su una vicenda che non è semplice dal punto di vista economico e normativo”.