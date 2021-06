“Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, al via le candidature

La Camera di Commercio di Catanzaro rende noto che da oggi, 8 giugno 2021, è possibile presentare le candidature alla XIX edizione del premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, il riconoscimento nato nel 1952 e dedicato a chi si è distinto nel mondo del lavoro e a chi ha contribuito e tuttora contribuisce al progresso civile ed economico della provincia di Catanzaro.

Nove le sezioni per il settore “Fedeltà al Lavoro”, per un totale di 27 premi, mentre 4 i premi per il settore “Progresso Economico”. Il bando, pubblicato sul sito internet dell’Ente camerale (www.cz.camcom.it), prevede anche 4 premi speciali dedicati a “Esportatori benemeriti”, “L’Impresa più Longeva e di Successo”, “La Giovane Impresa Innovativa” e il premio alla memoria “Franco Scavo” (ex dipendente camerale scomparso prematuramente in corso di servizio), destinato a personalità illustri della Provincia di Catanzaro – decedute – che hanno contribuito allo sviluppo economico-culturale del territorio.

Gli aspiranti ai premi, o chi per essi, devono presentare domanda (il modello è disponibile sul sito internet) entro le ore 12:00 del 15 luglio 2021, mediante PEC all’indirizzo ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it o consegna a mano presso il medesimo ufficio.