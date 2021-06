Taverna, installata ricarica per bici elettrica

Lo sport come palestra di vita non manca dall’agenda politica tavernese. Da poche ore nel paese di Mattia Preti, primo cittadino Sebastiano Tarantino, è stata installata una colonna per consentire la ricarica alle bici elettriche. La misura rientra nelle iniziative alla voce ecosostenibilità.

Nulla di improvvisato: Taverna fa parte del circuito dell’Appennino bike tour e a breve ospiterà una tappa del tour nazionale. Non è finita qui: una palestra all’aperto verrà allestita a breve presso località turistica villaggio Mancuso. Taverna cammina al passo con i tempi.