Soverato, valori campo elettromagnetico nei limiti per antenne nei pressi del Municipio ma Arpacal chiede azione miglioramento

L’Arpacal in data 8 giugno ha inoltrato, agli organi competenti, il report delle attività di osservazione dei livelli di campo elettromagnetico rilevati nel circondario del Municipio della città di Soverato dove è stato installato un impianto radiobase della società WIND 3 attivo dal mese di febbraio

L’attività di monitoraggio in argomento era stata richiesta dal Consigliere Comunale di Soverato Giacomo Mannino che rende nota la notizia durante il confronto tenutosi in data 11/03/2021 tra lo stesso Mannino, il Vice Sindaco Vacca, i consiglieri Ranieri (prima firmataria della mozione) e Sica, alcune associazioni civiche e ambientaliste e la stessa ARPACAL sul tema delle radiazioni non ionizzanti e sulla compatibilità elettromagnetica della SRB installata sul palazzo comunale.

Nello stesso evento, a seguito di un’intesa tra il Consigliere Giacomo Mannino e i tecnici dell’Arpacal, avente proprio lo scopo di tutelare la salute dei cittadini di Soverato, è stata programmata una attività di misure di esposizione dei livelli di campo presso varie unità abitative, dopo aver acquisito l’autorizzazione di accesso da parte dei proprietari.

In data 31/05/2021, in condizioni ambientali idonee alle misurazioni, i tecnici ARPACAL, accompagnati ed assistiti dal. Giacomo Mannino, hanno effettuato le osservazioni previste.

Il principale obiettivo di tali osservazioni è stato quello di stimare i livelli di campo elettromagnetico negli ambienti di vita quotidiana, attraverso misure dirette utili a rilevare e valutare la reale esposizione alla sorgente di campo a radiofrequenza.

L’Arpacal, nelle proprie conclusioni ha evidenziato che “ i valori di campo elettromagnetico misurati ed elaborati, descrivono degli ambienti di vita dove non vi è alcun superamento dei limiti fissati dalle disposizioni legislative di riferimento (6 V/m).

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, tuttavia, avendo registrato presso il settore Sud-Ovest (fronte destro Palazzo di Città) un livello “interessante” di campo elettrico, ha chiesto formalmente alla società Wind 3 spa di voler attuare un’azione di miglioramento, secondo un principio di contenimento del rischio, attraverso una ricalibrazione geometrica del settore sud-ovest, in linea con il progetto di compatibilità elettromagnetico sottoposto ad AIE, che produrrebbe una ulteriore riduzione del livello di esposizione entro quarantacinque giorni dal ricevimento del report in argomento.

Il commento del Consigliere Giacomo Mannino : “Desidero ringraziare per l’attività posta in essere il Servizio Agenti Fisici – Laboratorio Fisico Ettore Majorana nella persona del Fisico Salvatore Procopio ed il Direttore dell’Arpacal di Catanzaro Dott. Francesco Nicolace per la professionalità e per la sensibilità dimostrata su temi molto sentiti dai cittadini.

Le misurazioni effettuate avevano lo scopo di verificare il campo elettromagnetico prodotto dalla nuova istallazione ma, soprattutto, quello di fornire risposte concrete ai cittadini preoccupati dalle possibili ripercussioni sulla salute derivanti da un’esposizione prolungata a valori di elettromagnetismo non in linea con le disposizioni vigenti.

La collaborazione instaurata tra la mia persona e l’Arpacal può rappresentare un innovativo approccio istituzionale, una sorta di metodo “Soverato”, che può permettere un’efficace interconnessione tra Arpacal, i vari consiglieri comunali presenti sul territorio ed i cittadini che hanno il diritto di essere informati, ma, soprattutto, tutelati sia da possibili rischi di inquinamento elettromagnetico, sia da infondati allarmismi che nulla hanno a che vedere con una sana amministrazione della città a tutela della salute pubblica e dell’ambiente che deve rimanere sempre al di fuori di ogni contesto politico.

Soddisfatta l’esigenza di monitoraggio e sicuro di un immediato riscontro alla richiesta di ottimizzazione formulata da Arpacal alla Wind 3, rimane adesso da affrontare le criticità contrattuali evidenziate dallo scrivente nella riunione del 13 marzo. e l’approvazione di di un Piano regolatore comunale sulle installazioni delle antenne, per la cui redazione si era promosso il collega Sica.