Vicenda Corap, i sindacati proclamano lo sciopero dei lavoratori per il 23 giugno

Lo sciopero proclamato per il 23 giugno è il risultato di esiti fallimentari di numerosi tentativi per l’individuazione di una soluzione per comporre la vertenza relativa alla complessa situazione di insolvenza in cui versa il CORAP, che si sta ripercuotendo sia sui livelli retributivi dei lavoratori sia sul loro futuro occupazionale. E in più, si è giunto il mancato rispetto degli impegni presi dall’assessore al ramo, Fausto Orsomarso e della mancata presenza nelle trattative sindacali del Governatore ff.

Inoltre, i sindacalisti si riservano di proseguire nelle azioni di lotta con ulteriori giornate di sciopero, nel rispetto della vigente normativa.

Alessandra Baldari (FP CGIL), Luciana Giordano (CISL FP), Elio Bartoletti (UIL FPL) Filippo Zisa (FINDICI), Aldo Libri (SUL), Giovanni Arconte (UGL) hanno comunicato ai prefetti che è stato richiesto alla direzione del Corap, fin da adesso, un urgente incontro per definire e sottoscrivere un Protocollo d’intesa sulla garanzia dei livelli minimi essenziali dei servizi di depurazione insistenti sulle due province di Vibo Valentia e di Crotone, gestiti dall’Ente.

Fino alla data del 23 Giugno, i lavoratori manterranno la mobilitazione con ogni forma di protesta prevista dal vigente sistema di relazioni sindacali e nella stessa giornata del 23 giugno, dalle ore 11.00 fino a cessate esigenze si terrà un sit-in dei dipendenti del Corap nella Piazza San Francesco da Paola della Cittadella regionale della Calabria.

La proclamazione dello sciopero è stata comunicata al Commissario Straordinario, Renato Bellofiore, ai prefetti e questori di tutte le province calabresi, alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero, al Presidente Giunta Regionale On. Antonino Spirlì, all’Assessore Ambiente Sergio De Caprio, all’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e turismo, Fausto Orsomarso, al direttore Generale Dipartimento Lavoro-Formazione e Politiche Sociali nella qualità di Organo vigilante sul CORA