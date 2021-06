Giornata ecologica anche a Cropani: appuntamento domenica sul lungomare

E sono quattro. Se più indizi fanno un prova, nella provincia di Catanzaro si sta radicando una nuova coscienza ecologica. Dopo Cerva, Sellia marina e Botricello, giornata ecologica anche a Cropani marina.

Domenica prossima, ore 8.30 piazzale lungomare, c’è in agenda una manifestazione all’insegna della sostenibilità ambientale per liberare l’arenile dai tanti rifiuti, soprattutto dalla plastica che deturpa terra e acqua. Tema: “Io amo il mio mare”.

La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio, in sinergia con i volontari di Plastic free, referente Luigi Scalese, e le associazioni del luogo.

Ci sarà anche la locale Pro-loco, presidente Angelo Grano, che per l’occasione donerà, anche per la frazione Cuturella, alla cittadinanza delle strutture metalliche, tre metri e mezzo per due, a forma di pesce, pensate per conferire rifiuti di plastica e quindi favorire il riciclo. Solo un pretesto per parlare di etica, di salvaguardia ambientale. Cropani sta per scrivere una pagina importante nel libro dei comportamenti sostenibili.