Magisano, bilancio dei primi tre anni e cambio in giunta

“Tre anni dopo”. Inizia così una lettera aperta scritta dagli amministratori della cosa pubblica di Magisano ai propri concittadini per tracciare bilancio in occasione dei tre anni di gestione cosa pubblica del paese predilano. Dal 10 giugno 2018 al 10 giugno 2021: tante le cose fatte, tanti anche i propositi. Si legge nella missiva a firma del giovane primo cittadino del paese Fiore Tozzo: “Un altro anno dal nostro insediamento è trascorso. Seppur segnato da numerosi ostacoli, siamo orgogliosi del cammino finora percorso e di ciò che abbiamo seminato. Vogliamo perciò ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato di tenere a questa comunità contribuendo ognuno a modo proprio, al benessere collettivo e partecipando attivamente all’azione amministrativa che, senza supporto dei cittadini risulterebbe vana”.

“Un grazie a tutti i nostri dipendenti che instancabilmente ogni giorno ci affiancano nel nostro agire amministrativo per sistemare e oliare “l’ingranaggio comunale” a partire dal bilancio, strumento fondamentale per la vita di un ente.

“Cogliamo l’occasione inoltre per informare la cittadinanza tutta che ieri in sede di Consiglio Comunale sono stati nominati il Consigliere Concetta Costantino come nuovo componente della giunta e il Consigliere Antonio Procopio come nuovo Presidente del Consiglio”.

“Un ringraziamento pertanto doveroso va rivolto al Consigliere Comunale Giuseppina Tozzo e al Consigliere Antonio Torchia per il lavoro svolto in questi 3 anni nelle vesti di Assessore e Presidente del Consiglio. Magisano fa e fa sapere in nome del bene comune”.