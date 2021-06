“Carlo Giuliani morto per un proiettile scagliato da Mario Placanica che era in un Defender finito in un vicolo cieco e assediato dai manifestanti che scagliavano pietre ma lui sparo’ verso l’alto e quel colpo incontro’ sulla sua traiettoria un calcinaccio lanciato dai manifestanti che lo fece rimbalzare verso Carlo Giuliani . Lo ha detto l’avvocato Antonio Ludovico del foro di Catanzaro legale di Mario Placanica nel corso della presentazione del libro ”Mario Placanica il carabiniere distrutto dall”atto dovuto”‘ scritto dal carabiniere in congedo Andrea di Lazzaro e di cui e’ co-autore lo stesso Placanica. Per la morte del manifestante Giuliani nel corso del G8 di Genova del 2001 Placanica e’ stato indagato per omicidio e poi prosciolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi.

Le prove – ha spiegato Antonio Ludovico – hanno consentito di identificare il solido colpito dal proiettile in un calcinaccio lanciato dai manifestanti in direzione del Defender. Il secondo colpo ha colpito la chiesa di piazza Alimonda che si trovava cinque metri piu’ in alto della posizione di Giuliani. All’incontro che si è tenuto a Roma a Villa Flaminia hanno partecipato oltre all’autore ed allo stesso Placanica oggi in congedo, Carlo Giovanardi autore della prefazione, il vice presidente del sindacato di Polizia Fsp Franco Maccari e l’avvocato Antonio Ludovico del foro di Catanzaro.