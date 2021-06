Trasversale delle Serre, sindaci a confronto con l’Anas

Si è tenuta presso il comune di Soverato, la Conferenza Unificata dei Sindaci della Trasversale delle Serre che ha avuto come oggetto il completamento dei lavori.

All’incontro tenutosi presso il comune di Soverato e presieduto dal sindaco Ernesto Alecci, hanno partecipato tra gli altri, Salvatore Sinopoli sindaco di Gagliato, il sindaco di Cardinale Danilo Stagliano’, il vicesindaco di Chiaravalle Maria Stefania Fera, il sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, il sindaco di Torre di Ruggiero Mario Barbieri, il sindaco di Vazzano Vincenzo Massa, il presidente della provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano e il Responsabile Nuove Opere Struttura Territoriale Anas Calabria Silvio Canalella.

Durante la conferenza, tutti i partecipanti hanno evidenziato che grazie a questa sinergia e collaborazione tra Anas e Enti Locali, si è riusciti a raggiungere un importante risultato, che potrà servire da esperienza in futuro e che ha consentito di ridurre le tempistiche e i costi.

I primi cittadini hanno confermato la volontà di supportare Anas e collaborare attivamente nel completamento dei lavori, consapevoli dell’importanza strategica dell’opera come strada di comunicazione e di collegamento tra i vari insediamenti che insistono sulla fascia Jonica e Tirrenica.

Canalella, nel corso della riunione, ha precisato che: “La condivisione dei tracciati, in diversi incontri di natura tecnica con i Sindaci, è un segnale significativo e il contributo di tutti è stato essenziale perché ha consentito di tirar fuori il miglior progetto che si potesse realizzare”.

Infine, il responsabile Anas ha confermato che sono in approvazione i progetti esecutivi di Superamento ‘Colle Scornari’ e ‘Cimitero di Vazzano’, per gli altri due interventi, Vazzano Vallelonga e Gagliato Soverato sono in redazione i progetti definitivi.