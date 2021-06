Consiglio di Stato, il lido Jonio non va demolito

Lido Jonio: il Consiglio di Stato con ordinanza sospende l’atto del Tar con cui era stata disposta la demolizione dello stabilimento e fissa l’udienza per il mese di dicembre. Con questa decisione si dà ragione ai proprietari dello stabilimento balneare che non sono costretti a demolire il lido che si erano rivolti al Consiglio di Stato per il ricorso numero di registro generale 4368 del 20221, in persona del legale rappresentante pro tempore e dalla signora Matilde Talotta, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Torchia contro il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino nei confronti del signor Giovanni Valentino, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Cellini e Giuseppe Spadafora.