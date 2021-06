Francesco Rosso day, un giornata speciale per ricordare il giovane ucciso nel 2015 senza ancora un perché

Nella giornata di ieri, in quello che sarebbe stato il 41º Compleanno di Francesco Rosso, ucciso nella sua macelleria nel 2015 secondo un movente tutto da chiarire “Le famiglie Rosso e Arcuri hanno organizzato un Memorial. In una nota stampa hanno voluto dire

“Grazie a quanti hanno partecipato e condiviso con noi questa giornata speciale. Francesco sarà contento e avrà tifato per la sua Salumi Rosso, come faceva sempre quando ne era il Presidente.

Grazie agli amici, ai giocatori, all’Asd Life Simeri Crichi nella persona di Sebastiano Elia per la disponibilità, al Sindaco di Simeri Crichi Piero Mancuso per la partecipazione, alla Parrocchia Santa Maria di Acquaviva per la vicinanza e all’amico Vincenzo Lamenza per la collaborazione.”

I presenti hanno voluto dire un grazie particolare invece a Mamma Rosa per la sua forza ed il suo esempio di coraggio che impartisce a tutti, a Papà Antonio, a Marianna, Sebastian ed alla piccola Martina, mascotte della squadra e nipotina di Francesco.

” Tutti insieme, uniti nel ricordo di Francesco, ci sentiamo tutti più forti.”