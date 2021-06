Si tratta di un’opera importante che serviva e mi auspico serva ancora a catalizzare partecipazione e aggregazione da parte dei cittadini nel ricordo di una persona che ha creduto nei valori del sociale e della solidarietà. Il Centro mette a disposizione dei giovani e non solo, un ampio spazio per praticare sport e attività ricreative, divenendo un punto di riferimento per combattere concretamente l’isolamento e ogni forma latente di degrado sociale. E’ quanto si legge in una nota stampa del consigliere comunale di FarePerCatanzaro, Sergio Costanzo.

Anche questa meravigliosa struttura ha carenza di manutenzione ed è abbandonata al proprio destino, invasa da sterpaglia, pannelli solari destinati all’illuminazione mancanti, guaina del tetto assente in più punti che se non tempestivamente ripristinata rischia di comportare seri danni al tetto della bellissima struttura. Mi rivolgo nuovamente all’Assessore al ramo, affinché intervenga tempestivamente alla risoluzione delle problematiche sopra esposte restituendo alla struttura il decoro che merita a beneficio dell’intera comunità.

Foto 2 di 2



Inutile invece cercare un confronto con il “Sindaco” divenuto oramai un fantasma che ha abbandonato il capoluogo dopo averlo fatto sprofondare nel baratro e forse attualmente impegnato a fare compagnia al fantasma Adele che la leggenda narra vagare dopo la morte del suo Saverio a Palazzo De Nobili.