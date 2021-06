Sp Gimigliano-Tiriolo, quel semaforo non funziona

“Quel semaforo non funziona ed è chiaramente un pericolo per gli automobilisti”. E’ la segnalazione dell’assessore del comune di Tiriolo, Domenico Paone, che punta il dito su quel verde sempre accesso sulla strada provinciale che collega Gimigliano – Soluri- Tiriolo ed è transitata da moltissimi automobilisti e anche scuolabus. A causa dei lavori in corso c’è un semaforo che deve veicolare il traffico, ma il suo malfunzionamento sta “causando notevoli disagi e nessuno risponde alle mie segnalazioni”, fa sapere l’assessore.