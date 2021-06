Aveva 34 anni, A.G. morto a seguito dell’incidente verificatosi in località Brisella a Borgia. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco – sono infatti, stati impegnati fino a poco fa nel tragico incidente.

Il giovane era a bordo del trattore che, per cause in corso di accertamento si è ribaltato all’interno di un terreno scosceso utilizzato a coltivazione di piante d’ulivo. L’uomo, a bordo del mezzo, è stato sbalzato a diversi metri a causa del ribaltamento.

Foto 2 di 2



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è arrivato il personale del Suem che ha, purtroppo, constato il decesso dell’uomo. Sul posto, anche, ai carabinieri. Si resta in attesa del magistrato di servizio per l’autorizzazione alla rimozione della salma.