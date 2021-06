Addio a nonna Caterina, vedova dell’artista catanzarese Tony Pileggi

Lui le aveva dedicato una delle sue opere. Forse una delle più belle, non fosse altro perchè in quel ritratto c’era tutto il suo amore per lei. E oggi che Caterina Ammendola, vedova dell’artista Tony Pileggi, non c’è più resta di lei questo splendido ritratto, ma anche l’amore, la tenerezza e la dolcezza che in questi anni ha saputo trasmettere a tutta la sua famiglia.

Nonna Caterina aveva abbraciato due secoli, essendo nata nel 1921 ed era stata sempre accanto a quell’uomo che tanto ha impreziosito la città con le sue opere.

Al collega e amico Claudio Pileggi, a tutta la grande e bellissima famiglia di nonna Caterina, giunge dalla Redazione di Catanzaroinforma un abbraccio affettuso, nella certezza che gli insegnamenti lasciati da quete due grandi persone vivranno nei figli e nei nipoti che tanto li hanno amati e sono stati da loro ricambiati.