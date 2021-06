Cardiochirurgia Umg tra passato e futuro, conferenza dei vertici

Conferenza stampa della direzione della Cardiochirurgia Universitaria per fornire alcuni chiarimenti: l’appuntamento è fissato per giovedì alle 10.30.

“Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un vivace dibattito sulle attività sanitarie correlate alla cura delle patologie cardiovascolari nella regione Calabria con particolare attenzione anche e soprattutto al tentativo di frenare la mobilità passiva verso altre regioni ed al rapporto tra sanità pubblica e privata. Questo dibattito – si legge nella nota del prof. Pasquale Mastroroberto – ha ulteriormente rafforzato la necessità inderogabile di incrementare le prestazioni sanitarie soprattutto potenziando il centro pubblico universitario (primo ad avviare le attività cardiochirurgiche in Calabria) per combattere in modo proficuo la mobilità passiva. In questo contesto gli ultimi dati del Ministero della Salute (AGENAS) si sono rivelati di assoluto rilievo per cui è utile una accurata analisi e valutazione dei progressivi miglioramenti nel corso degli ultimi 10 anni in modo da informare ulteriormente e in modo costruttivo i cittadini calabresi che necessitano di cure per malattie cardiovascolari.

Nell’appuntamento di giovedì sarà presentato anche il programma scientifico della VII edizione del Simposio Magna Græcia AORtic Interventional ® Project (MAORI) – COMPLEX DISEASES OF THORACIC AND THORACO-ABDOMINAL AORTA che si terrà martedì 22 e mercoledì 23 p.v.

Il simposio si è ormai affermato ormai come un appuntamento di rilievo internazionale e quest’anno si svolgerà in forma Live-Streaming con la partecipazione di esperti mondiali provenienti da Stati Uniti, India, Giappone, Corea del Sud, Belgio, Francia, Germania oltre che Italia.

L’incontro con i giornalisti si terrà giovedì 17 giugno alle ore 10.30 presso l’aula P corpo H, livello 0 (zero) del Campus Universitario “S.Venuta”.