Il Cavatore si tinge di rosso per la giornata del donatore

Come ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità promuove la Giornata Mondiale del Donatore, con ricorrenza fissata al 14 Giugno, al fine di continuare a diffondere la cultura del dono volontario, anonimo e disinteressato del sangue e degli emocomponenti. Nel 2020, la condizione pandemica, ha reso impossibile la realizzazione di eventi ma quest’anno, in considerazione della migliore situazione sanitaria, le celebrazioni avranno luogo su tutto il territorio nazionale. È infatti l’Italia il paese scelto quale ospite della Giornata Mondiale della Donazione 2021, con il motto “give blood and keep the world beating”.

Le celebrazioni non si limiteranno ad eventi istituzionali e simposi scientifici nella capitale ma vedranno la partecipazione di moltissime Avis comunali, le quali, in previsione della ricorrenza del 14 giugno, si stanno adoperando per la realizzazione di eventi sportivi, culturali e artistici che possano coinvolgere le comunità locali ed avvicinare sempre più persone alla donazione di sangue come atto di generosità e altruismo.

Di particolare impatto è l’iniziativa definita “illuminazione rosso sangue”, che prevede di illuminare di colore rosso, appunto, palazzi o monumenti cittadini. La condivisione di questa iniziativa e la sua conseguente realizzazione porterà ad avere sul territorio nazionale una rappresentazione luminosa del “fil rouge” che unirà simbolicamente tutte le città nella cultura del dono e della cura del prossimo.

Il Comune di Catanzaro nella persona del sindaco Sergio Abramo, avendo accolto con entusiasmo la proposta di Rocco Quattrocchi (Presidente dell’Avis Comunale di Catanzaro 2013), aderirà alle celebrazioni della Giornata Mondiale del Donatore provvedendo all’illuminazione del Cavatore, monumento simbolo della città, nella serata del 14 giugno.

Le celebrazioni della Giornata Mondiale del Donatore nel Comune di Catanzaro, sempre su impulso dell’Avis Comunale di Catanzaro 2013, continueranno il giorno seguente (15 Giugno) con una giornata di donazione presso la sede del centro, in prossimità dei Giardini di San Leonardo, in via Aldo Barbaro n.14.

“La giornata – come sottolineato dal Presidente Quattrocchi – è dedicata non solo a tutti coloro che sono già donatori ma anche a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della donazione e del volontariato”.