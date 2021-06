Musica, arte, sport e scrittura creativa: nuovi progetti all’IC “Ilaria Alpi”

Con duplice intento di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, l’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Botricello, dirigente scolastica Isabella Marchio, si appresta ad attivare percorsi educativi incentrati su musica, scrittura creativa, arte e sport.

Già da lunedì prossimo, saranno diversi i discenti botricellesi della scuola primaria e secondaria di primo grado che torneranno tra i banchi di scuola per socializzare e imparare nuove cose attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo. In altre parole: fare scuola divertendosi per recuperare ciò che la pandemia ha sospeso, ha cancellato.

Le misure sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Interventi per il successo scolastico degli studenti”, contrassegnati dal codice 10.1.1AFSEPON-CL-2021-155

Analoghi progetti, sempre alla voce “Cresciamo insieme” e sempre dietro coordinamento della preside Isabella Marchio, sono stati finanziati anche per l’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà. Ci sono già i fondi perché dietro c’è capacità progettuale, così come non mancano i propositi.

Botricello chiama, Petronà risponde: anche dopo suono dell’ultima campanella, non si fanno attendere nelle scuole calabresi le risposte alla dilagante povertà educativa.