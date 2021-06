A Cropani una giornata ecologica che ha lasciato il segno

Lascia il segno la giornata ecologica organizzata e promossa oggi dall’Amministrazione comunale di Cropani. Tema: “Io amo il mio mare” Protagoniste indiscusse le associazioni locali che si sono date appuntamento di buon mattino nei piazzali del lungomare. L’ elenco è lungo: da Plastic Free a Lega Ambiente; da Eutenia a BeGov e poi ancora Comitato kropos, 1°maggio, ANPI, Ginevra, Come un raggio di sole, gli onnipresenti

Rangers del Mediterraneo, La Masnada, Piccoli Campioni De Luca, Rotary e Rotaract, Lions; le associazioni dei Commercianti e quella dei Portici; la nascente Consulta Giovanile comunale; la Proloco di Cropani che ha donato due pesci mangiaplastica che verranno installati sui piazzali del mare; Cropani expo e associazione Santa chiara; l’Arci e l’Avis di Cropani e tantissimi volontari.

Il primo cittadino Raffaele Mercurio ha speso belle parole per un’ iniziativa che va oltre ogni aspettativa:

” Tutti con un unico intento quello di salvaguardare uno dei beni più preziosi dell’umanità: l’ambiente. La stima dei rifiuti raccolti è di circa 20 quintali di indifferenziata e plastica e 40 quintali di ingombranti. Permettetemi un ringraziamento particolare alle aziende che ci hanno aiutato

Grazie agli operai e ai manutentori comunali che si sono messi a disposizione anche in un giorno non lavorativo.

Grazie ai Carabinieri della stazione di Cropani, alla polizia locale e all’associazione dei carabinieri in pensione di Sersale. Grazie a Maurino dj e a Pino mix per averci allietato con un pó di musica mettendo a disposizione la propria strumentazione. Grazie a tutti gli amministratori comunali presenti (di maggioranza e di minoranza). Grazie alla Lilt che durante tutta la mattinata ha fatto prevenzione mettendo a disposizione mezzi e professionalità proprie. Permettetemi in fondo, certamente non per ultimi, di ringraziare i consiglieri Riccio e Mercurio per aver curato nel miglior modo possibile i rapporti con tutte le Associazioni presenti e per aver ben coordinato tutta la programmazione e organizzazione della giornata ecologica 2021.

Questa mattina tutti insieme “passeggiando e ripulendo” abbiamo certamente protetto e “amato il nostro mare”. Domenica 13 Giugno 2021: Cropani scrive bella pagina di civismo e cittadinanza attiva.