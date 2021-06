Firmato il “Sigillum Amicitiae” dai presidenti delle tre circoscrizioni Lions della Calabria

Domenica 13 giugno nella stupenda cornice dell’Hotel 501 che si affaccia sul mare Tirreno, a Vibo Valentia, si sono riuniti Lions convenuti da tutta la Calabria. Il Presidente del Club di Vibo Valentia, Dr Francesco Mio, ha aperto l’evento e fatto gli onori di casa accogliendo i rappresentanti dei 45 clubs suddivisi in tre circoscrizioni oltre alle autorità lions del Distretto 108 Ya convenuti da fuori regione. Cosi hanno voluto i tre presidenti delle circoscrizioni rispettivamente il Dott. Antonio Monico della IX Circoscrizione (Calabria del Nord) il Prof. Dr Roberto Iuliano per la X Circoscrizione (Calabria Centrale) ed il Dr Achille Capria della XI Circoscrizione (Calabria del Sud). Hanno celebrato insieme la IV° riunione congiunta delle rispettive circoscrizioni.

La prima sino ad oggi verificatasi in un Distretto Lions. “Non è stato solo un atto formale” come ha dichiarato il Presidente R. Iuliano “ma sostanziale, scaturito dall’amicizia profonda nata tra i rispettivi Presidenti e dalla condivisione di numerosi importanti progetti concretizzatisi attraverso iniziative quali il Convegno , on line, sulla pandemia da Covid-19, il primo realizzato nel multidistretto lions italiano e che ha visto la partecipazione di centinaia di lions del Distretto e da tutta Italia dalla quale ne è scaturito una lettera che ha spinto lo establishment calabrese, guidato dal Governatore Prof. Dr Antonio Marte, ad interpellare il Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un suo intervento sulla situazione sanitaria Calabrese ; come si è realizzato sulla organizzazione di un convegno sulle Malattie Rare che ha visto la partecipazione di decine di Istituti Scolastici calabresi e centinai di studenti direttamente intervenuti con personali elaborati e che ha coinvolto anche pazienti ed associazioni del settore ; come si è realizzato sulla dedica di decine di alberi piantumati ai deceduti per causa della pandemia da Covid-19 ed omaggiati a decine di amministrazioni comunali e piantumate in numerose cittadine. Queste ed altre ancora iniziative comuni, insieme ai numerosi progetti dei clubs di tutta la regione hanno saputo incidere ed intervenire sul tessuto sociale calabrese più debole e bisognevole di aiuto ha dato ulteriormente dei lions quel ruolo e quell’immagine che loro spetta e che scaturisce dalle dirette

parole del Governatore Marte “un nuovo modo di fare lionismo .. quello più diretto … non dimentichiamoci di tutti i service che hanno dato aiuto nei tanti diversi settori…le decine di quintali di pasta date ai cittadini crotoniati nel momento dell’alluvione, alle migliaia di alberi piantumati nel distretto, agli interventi con farmaci e cibo ai bisognosi, alle centinaia di migliaia di euro raccolte per mezzi e dispositivi agli ospedali del nostro distretto , agli interventi nei confronti delle amministrazioni civili e sanitarie, a diversi livelli, per suggerire, per condividere, per

supportare e realmente rappresentare e saper interpretare la mission di quella Associazione che nel mondo intero oramai è la prima per numero di iscritti (un

milione e mezzo in 220 nazioni) e per opere umanitarie progettate e realizzate.

Una punta di orgoglio per il lionismo italiano, che tra le unicità spicca il centro di Verbania dove è la sede del libro parlato , una audio biblioteca per pazienti dislessici, soprattutto ragazzi, messa a disposizione gratuitamente dei diversi Istituti scolastici, od il centro di Limbiate con sede a Milano, dove vengono addestrati i cani per i non vedenti , questi ultimi ospitati presso lo stesso centro a prendere amicizia e dimestichezza con il loro nuovo amico che sarà da quel momento i “loro nuovi occhi”, e questo tutto gratuitamente . Ricordo che un solo “cane” ha un costo di oltre 15 mila euro per giungere a completamento del suo iter di addestramento ed i lions sino ad oggi hanno superato il migliaio assegnato.” E’ stato quindi una occasione per i lions calabresi la prima occasione per incontrarsi, per “ricominciare a sognare”. Una occasione unica ed adeguata per sottoscrivere cosi quel “Sigillum Amicitiae” che “sprona a proseguire nella collaborazione di quel comune percorso tracciato al fine (come viene riportato esattamente nell’atto) di migliorare la condizione Sanitaria, lo Sviluppo delle Imprese e della Economia ed il Patrimonio Artistico e Paesaggistico della Terra di Calabria. Hoc est memoria omnium” . Atto sottoscritto dai tre presidenti di circoscrizione, Monaco Iuliano Capria, dal Governatore Antonio Marte, presente da remoto, e dai due PDGovernators convenuti Antonio Fuscaldo di Vibo Valentia e Paolo Gattola di Salerno.

Quest’ultimo ha voluto conferire all’attuale Presidente della Circoscrizione Roberto Iuliano, per i meriti e l’operato svolto nell’anno 2019 con l’incarico di Delegato del Governatore per le Malattie Rare, il “ Melvin Jones Fellow for Dedicated Humanitan Services” richiesto alla sede centrale dei Lions , ad Oak Brook – Illinoisnegli Stati Uniti d’America, e che costituisce il più alto riconoscimento conferito dai Lions ad un socio. Con grande commozione il Presidente Roberto Iuliano , gastroenterologo dell’AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ha dichiarato” Anche se nel passato avevo già ricevuto questo grande onore dal Governatore Michele Roperto, si è sempre emozionati a riceverlo e lo accetto dedicandolo a tutti coloro che hanno contribuito e mi hanno aiutato nella realizzazione di quanto ho fatto ma soprattutto dedicandolo a tutti i pazienti con Malattie Rare che ancora oggi non sono

riconosciuti come tali nei loro diritti. Voglio ricordare a tutti che su circa 8000 malattie sono una minoranza (il 9%) ha riconosciuto il diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria, pazienti che nemmeno possono affidare la loro speranza ad un farmaco in quanto nella maggior parte dei casi non esiste, ed i farmaci che esistono vengono chiamati -orfani- in quanto poco remunerativi per le case che li producono data il basso numero di casi per malattia (appunto rara) ma numerose come numero di malattie rare . Ringrazio il PDGovernator Paolo Gattola per questo ambito

riconoscimento. “