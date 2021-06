Arresto latitante Agostino Papaianni, Mangialavori plaude al lavoro della squadra mobile

“Complimenti alla squadra mobile di Catanzaro per l’arresto del latitante Agostino Papaianni, considerato uomo di spicco del clan Mancuso e ricercato dal dicembre 2019. È un altro segno della forte presenza dello Stato in un territorio, quello Vibonese, che aveva, e ha tuttora, bisogno di essere liberato dal giogo delle cosche di ‘ndrangheta”. Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, componente della Commissione parlamentare antimafia.

“Gli organi inquirenti e giudicanti – prosegue Papaianni – stanno facendo la loro parte, ma a essere decisivo sarà l’impegno costante a favore della legalità da parte della società civile. E i segni di questo impegno sono ormai più che evidenti: indietro non si torna”.