Diportisti, prosegue l’interlocuzione con il Comune

Mentre si aspetta la pronuncia del Tar sul ricorso presentato dai partecipanti alla gara di affidamento dei lotti del Porto di Catanzaro e quello del Consiglio di Stato per lo sgombero delle imbarcazioni rimaste dai pontili, prosegue l’interlocuzione tra l’Amministrazione locale e i diportisti con l’augurio di poter ottenere un posto barca prima della fine della stagione balneare 2021.

I diportisti rimangono dunque propositivi e pronti a collaborare con l’Amministrazione affinchè si possa giungere ad una soluzione legale in accordo con l’iter giudiziario che deve comunque fare il suo corso. E durante l’assemblea dei soci dell’Associazione Porto Aperto Catanzaro, oggi pomeriggio nel quartiere Lido, il Direttivo ha voluto delineare le possibili soluzioni all’orizzonte, facendo il punto della situazione.

Pontili in gestione alla Catanzaro Servizi nell’area in uso ai pescatori.

“Stiamo cercando di trovare una soluzione e lo stiamo facendo mantenendo un buon rapporto gli Enti Locali – ha sottolineato il Presidente Danilo Terranova – si sta delineando la possibilità di poter avere dei pontili nello specchio d’acqua antistante l’area Festival da dare in gestione alla Catanzaro Servizi.”

I diportisti verrebbero a questo punto “ospitati” nell’area dei pescatori, grazie all’istallazione di un paio di pontili che ne consentirebbero l’attracco senza intaccare l’attività lavorativa delle paranze: “Pare che ci sia già l’autorizzazione ma bisogna interloquire con i pescatori – ha proseguito – noi diportisti non vorremmo mai e poi mai essere da ostacolo al loro lavoro.” E la loro azione propositiva prosegue cercando di analizzare tutti gli scenari possibili: “Se l’Amministrazione non riuscisse a percorrere le strade possibili siamo pronti anche a chiedere la gestione diretta e momentanea di uno specchio d’acqua – ha chiosato il Terranova – siamo ormai in piena estate se l’accordo con la Catanzaro Servizi non si farà ci facciamo avanti noi, per questo abbiamo costituito l’associazione.”

Attenzione alta e massima collaborazione: l’obiettivo è il posto barca.

Occorre essere pazienti, un paio di settimane al massimo e si spera che la situazione possa essere più chiara o comunque in parte superata, ma nel frattempo i soci proseguono spediti mantenendo alta l’attenzione: “Vogliamo continuare ad essere collaborativi, non siamo mai stati contro nessuno, né contro le altre associazioni di diportisti né contro gli imprenditori – ha affermato Elia Grasso, vicepresidente – le soluzioni che proponiamo non vanno contro quest’ultimi, non ci vogliamo sostituire ai gestori dei pontili, ma vogliamo solo che anche a Catanzaro si possa avere un posto barca.”

Con un porto che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, che potrebbe trainare l’economia del capoluogo, vedere imbarcazioni costrette al continuo rimessaggio o diportisti locali scegliere di trasferirsi in altri porti sembra quasi un paradosso: “La questione porto non può essere trascurata – ha affermato il segretario Riccardo Montanaro – vederlo vuoto fa male, si usa parlare di rivoluzione e noi ne stiamo facendo una silente, con la quale ci stiamo muovendo per trovare una soluzione fattibile e immediata.”