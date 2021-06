Il Cavatore si tinge di rosso per la giornata del donatore

Anche a Catanzaro si è celebrata la Giornata Mondiale del Donatore. Su iniziativa dell’Avis Catanzaro 2013 e su forte impulso del suo presidente Rocco Quattrocchi, il Cavatore si è tinto di rosso per abbracciare il “fil rouge” che unisce tutti i donatori del mondo durante questa ricorrenza. Un lunghissimo filo rosso simbolo di vita, altruismo e generosità verso il prossimo.

Filo invisibile ma che ha guidato i tanti volenterosi catanzaresi che si sono recati presso la sede di Avis sita in via A. Barbaro per partecipare alla giornata di donazione. Il presidente Quattrocchi ha sottolineato come “ancora una volta il desiderio di tanta gente comune di ritrovarsi in nome della solidarietà e dell’amore disinteressato, ha reso possibile la riuscita di una raccolta di sangue che rafforza quel fil rouge che dona vita e speranza a chi ha bisogno”.