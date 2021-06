Lucia alla direzione generale dei Vigili del Fuoco, il plauso di Abramo

“La nomina di Maurizio Lucia alla direzione generale dei Vigili del Fuoco della Calabria è un’ottima notizia per la città di Catanzaro e per tutta la regione”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo congratulandosi con Lucia: “Un nostro concittadino che ha saputo dimostrare, nel corso della sua decennale carriera competenze e professionalità, come testimoniato dagli importanti incarichi ricoperti nel corpo dei Vigili del Fuoco”.

“A Maurizio Lucia – ha concluso Abramo – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro nella certezza che non mancherà la sinergia e la collaborazione fra i Vigili del Fuoco e le istituzioni che ho l’onore di rappresentare”.