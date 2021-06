Cresce l’attesa per l’apertura, in programma per oggi alle 18.00, di “ARES LASER GAME ARENA”. Una proposta molto attesa, unica a Catanzaro, che dà nuova forza e attrattività alla città. Il noto centro di divertimento per bambini, “A casa di Topolino“, che ha già riscosso un grande successo negli ultimi 5 anni, procede deciso nel suo percorso di offerta originale e unica di modelli di divertimento, questa volta rivolta sia a bambini che ai più grandi. All’interno dell’arena due squadre alla volta si destreggeranno nella mira e nelle tecniche di mimetismo, combattendo, virtualmente, con i raggi laser ed attrezzatura di ultimissima generazione. Un gioco ideale per feste di compleanno, meeting o team building.

400 mq di arena laser game system , molteplici modalità di gioco, realtà virtuale, bar e parcheggio gratuito. È nata una nuova realtà che regalerà una fantastica esperienza interattiva nell’unico e solo lasergame di catanzaro: ARES vi aspetta in via Lucrezia della Valle, 56, tel 3664473695.