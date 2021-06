Via Caduti 16 marzo, i cittadini chiedono interventi contro il cattivo odore

Cattivo odore e fuoriuscita di liquame. E’ quanto denunciano i cittadini residenti in via Caduti 16 marzo che attraverso il comitato “Insieme per Pistoia” hanno formulato una richiesta di intervento urgente da far recapitare all’assessore Longo.

La situazione interessa la zona alle spalle di via Caduti 16 marzo, accesso da via Campania, dove si stanno svolgendo i lavori per la nuova metropolitana delle ferrovie.