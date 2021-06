Delegazione S.Anna Hospital agli uffici Asp: chiedono chiarimenti su credito del 2019 non messo a bilancio

Una delegazione del S.Anna Hospital si è presentata questa mattina negli uffici dell’Azienda Provinciale di Catanzaro chiedendo chiarimenti e protestando alla luce della bocciatura da parte del commissario Longo del bilancio Asp del 2019. In particolare nel bilancio si evidenziava come non sia stato messo a bilancio un credito del S.Anna Hospital già andato a sentenza. Al momento nessuno ha ricevuto i componenti della delegazione.