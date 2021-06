Pontili, i pescatori incontrano il sindaco Abramo

Un incontro informale quello di questo pomeriggio tra Sergio Abramo e alcuni pescatori del porto di Catanzaro, probabilmente per affrontare anche con loro la questione pontili. Tra le possibili soluzioni sulla questione porto, ci sarebbe infatti quella di installare un paio di pontili all’interno dello specchio d’acqua in uso ai pescatori stessi, da affidare alla gestione della Catanzaro Servizi.

L’istallazione dei pontili che consentirebbe l’attacco di imbarcazioni private, per come accennato ieri durante l’assemblea dei soci dell’associazione Porto Aperto Catanzaro, non sarebbe da intralcio alle manovre dei pescherecci.